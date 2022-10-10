Дніпро атакували понад 10 ракетами: подробиці обстрілу (фото)

В ОВА заявили, що цілями стали житлові квартали, зупинки транспорту та об'єкти критичної інфраструктури у місті.

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Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинуло щонайменше 4 особи та ще 19 отримали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Вранці 10 жовтня російські війська завдали масованого удару по Дніпру. ЗС РФ запустили понад 10 ракет. Чотири з них збили засоби ППО. Ціллю атак стали об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали та зупинки транспорту. Удару було завдано, коли люди йшли на роботу. На думку Резніченка, атакували Дніпро у такий час для паніки у суспільстві.

"Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Наразі без електроенергії понад 80 000 осіб. Енергетики вже розпочали роботу", — зазначив Резніченко.

Вкотре влада закликала не ігнорувати сигнали тривоги і ховатися в укриттях.

Нагадаємо, в Україні розпочинаються віялові відключення електрики після ракетного обстрілу російських військ.

У коментарі Фокусу військовий аналітик Гліб Парфьонов заявив, що причини ракетного удару по Україні полягає у спробі зламати волю українців до опору.