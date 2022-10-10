Днепр атаковали более чем 10 ракетами: подробности обстрела (фото)

В ОВА заявили, что целями стали жилые кварталы, остановки транспорта и объекты критической инфраструктуры в городе.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого погибло как минимум 4 человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Утром 10 октября российские войска нанесли массированный удар по Днепру. ВС РФ запустили более 10 ракет. Четыре из них сбили средства ПВО. Целью атак стали объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и остановки транспорта. Удар был нанесен, когда люди шли на работу. По мнению Резниченко, атаковали Днепр в такое время для паники в обществе.

"Есть серьезные разрушения. Все службы работают. В одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии более 80000 человек. Энергетики уже приступили к работе", — отметил Резниченко.

В очередной раз власти призвали не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытиях.

Напомним, в Украине начинаются веерные отключения электричества после ракетных обстрелов российских войск.

В комментарии Фокусу военный аналитик Глеб Парфенов заявил, что причины ракетного удара по Украине состоит в попытке сломать волю украинцев к сопротивлению.