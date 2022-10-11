Ракетний обстріл Львова: у місті проблеми з електрикою і мобільним зв'язком (відео)

У Львівській області пролунало 3 вибухи після влучання російських снарядів в енергооб'єкти. Перебої з водопостачанням спостерігаються у Сихівському та Франківському районах Львова.

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Російські військові обстріляли ракетами Львів, у місті спостерігаються проблеми з електрикою. Про це написав у Telegram мер міста Андрій Садовий.

За даними градоначальника, ЗС РФ завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури Львова. Попередньо удар по об'єкту енергетики у Львівській області, додав голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Львів і Львівська область: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо всі служби для оперативного відновлення роботи мережі. Знаходьтеся в укритті, загроза ще триває", — поінформував Козицький.

Telegram-канали повідомляють про кілька вибухів у Львові та публікують дим після прильотів снарядів.

Жителі міста повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком після обстрілу. Пізніше глава ОВА зазначив, що відомо про 3 вибухи на 2 об'єктах енергетики у Львівській області.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Повітряна тривога у регіоні триває, мешканців просять залишатися в укриттях.

Садовий також попереджає про перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

"Прохання до всіх зробити невеликий запас води. У наступні години можливі перебої з водопостачанням", — зазначив мер міста.

Нагадаємо, що ЗС РФ 10 жовтня випустили по Львову 15 ракет, частину збили українські ППО. Майже 90% міста залишилося без електроенергії, трамваї та тролейбуси перестали працювати.

Жертвами масованої ракетної атаки армії Росії стали 19 людей, понад 100 українців було поранено. По всій Україні понад 1,3 тис. населених пунктів залишились без світла.

Американські журналісти назвали цей напад люттю президента РФ Володимира Путіна та реакцією на вибух на Кримському півострові. Подія може вилитися у більш жорстокий етап війни України та Росії.