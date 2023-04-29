Нефтебазу в Севастополе атаковали китайские дроны Mugin-5 Pro за $10 000, — росСМИ (видео)

Два беспилотника попали по нефтебазе, а еще один удалось захватить в 43 км от Симферополя, утверждают россияне. Заявленная скорость китайского БПЛА составляет до 150 км/ч.

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В ночь на 29 апреля россиян в оккупированном Крыму атаковали как минимум шесть беспилотников, два из них достигли целей. Об этом сообщило российское медиа SHOT, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, ночью два неизвестных беспилотника смогли нанести удар по нефтяной базе в Крыму. Еще один дрон российская система ПВО сбила неподалеку от села Зерновое примерно в 43 км от Симферополя. Судя по видео, он упал из-за повреждения крыла.

Последний россияне опознали как гражданский китайский БПЛА Mugin-5 Pro, который продается в Интернет-магазинах за $10-15 тысяч. Летательный аппарат самолетного типа весит около 85 кг, поднимает 25 кг полезной нагрузки и может лететь до 7 часов, развивая скорость до 150 км/ч. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания с баком на 27 литров и корпусом из углеродного волокна (карбона), который сложно обнаружить при помощи радара. Длина беспилотника составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 5 метров.

Как пишет медиа Mash, все беспилотники, запущенные в Крым, были именно Mugin-5 Pro. При этом каждый из них был оснащен боевой частью в виде нескольких килограммов взрывчатки.

Это уже не первый случай применения таких дронов в Крыму. В марте появилась информация, что Mugin-5 обнаружили в Сакском районе, где расположена авиабаза ВС РФ, уже неоднократно атакованная ВСУ.

В августе писали, что дрон Mugin-5 Pro атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Модель удалось опознать по кадрам, сделанным очевидцами.

29 апреля в Севастополе прогремели взрывы и вспыхнул пожар в микрорайоне Казачья бухта. Согласно словам так называемого губернатора города Михаила Развожаева, возгорание началось после попадания БПЛА.