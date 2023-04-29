Нафтобазу в Севастополі атакували китайські дрони Mugin-5 Pro за $10 000, — росЗМІ (відео)

Два безпілотники влучили у нафтобазу, а ще один вдалося захопити за 43 км від Сімферополя, стверджують росіяни. Заявлена швидкість китайського БПЛА становить до 150 км/год.

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У ніч на 29 квітня росіян в окупованому Криму атакували щонайменше шість безпілотників, два з них долетіли до цілі. Про це повідомило російське медіа SHOT, посилаючись на свої джерела.

За даними ЗМІ, вночі два невідомі безпілотники змогли завдати удару по нафтовій базі в Криму. Ще один дрон російська система ППО збила неподалік села Зернове приблизно за 43 км від Сімферополя. Судячи з відео, він упав через пошкодження крила.

В останньому росіяни розпізнали цивільний китайський БПЛА Mugin-5 Pro, який продається в інтернет-магазинах за 10-15 тисяч доларів. Літальний апарат літакового типу важить приблизно 85 кг, підіймає 25 кг корисного навантаження та може летіти до 7 годин, розвиваючи швидкість до 150 км/год. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння з баком на 27 літрів та корпусом із вуглецевого волокна (карбону), який складно виявити за допомогою радара. Довжина безпілотника становить 3,5 метри, а розмах крил — 5 метрів.

Як пише медіа Mash, усі безпілотники, запущені до Криму, були саме Mugin-5 Pro. При цьому кожен із них був оснащений бойовою частиною у вигляді кількох кілограмів вибухівки.

Це вже не перший випадок застосування таких дронів у Криму. У березні з'явилася інформація, що Mugin-5 виявили в Сакському районі, де розташована авіабаза ЗС РФ, вже неодноразово атакована ЗСУ.

У серпні писали, що дрон Mugin-5 Pro атакував штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Модель вдалося впізнати з кадрів, зроблених очевидцями.

29 квітня у Севастополі пролунали вибухи та спалахнула пожежа у мікрорайоні Козача бухта. За словами так званого губернатора міста Михайла Развожаєва, спалах розпочався після влучення БПЛА.