Дрон Mugin-5 міг атакувати Крим: як вдалося перетворити звичайний БПЛА на зброю (відео)

Як дрон із сайту Alibaba в руках українських військових став ефективною зброєю та символом незламності.

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Влітку 2022 року БПЛА з подвійною хвостовою балкою, який, як з'ясувалося, можна замовити на Alibaba, атакував позиції в Сакському районі окупованого Росією Криму. Російські ЗМІ пишуть, що "дрон з Alibaba" було помічено в окупованому Криму, в Сакському районі, що неодноразово атакується ЗСУ через розташовану там авіабазу. Пристрій вцілів, і тепер з'явилася можливість добряче його розглянути, пише thedrive.com.

Атака Криму дронами ЗСУ — правда чи вигадка?

На крилах і хвості безпілотника є чорні позначки, які одразу впадають у вічі. Журналістам не вдалося встановити їх значення, але вони нагадали, що інші дрони теж мали позначки на корпусі, наприклад, чорні хрестики та зелені "шеврони". Точних даних про те, чий це безпілотник, теж немає. Проте, пишуть ЗМІ, нещодавно ЗСУ проводили масовану атаку дронами, цілі якої розташовуються в Криму, тому вони вважають, що пристрій може належати українським військовим. Міністерство оборони Росії заявило 1 березня, що ЗС РФ "запобігли масованій атаці безпілотників на Крим", збивши 6 апаратів за допомогою засобів ППО і вивівши з ладу ще 4 апарати за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Російські чиновники уточнили, що обійшлося без жертв, але більше жодної інформації не надали: жодних фото збитих безпілотників, жодних згадок, де їх збили, або куди вони могли летіти, підкреслюють автори матеріалу. Однак пізніше в соцмережі Twitter з'явилися зображення нібито тих дронів, які намагалися атакувати Крим.

Що відомо про дрон Mugin-5

Як згадувалося вище, літальний апарат, знятий непошкодженим на території Криму, вже потрапляв у поле зору медіа. Це комерційний дрон, який можна придбати на китайському маркет-плейсі Alibaba. Вдалося з'ясувати, що модель називається Mugin-5, виготовляється з вуглецевого волокна і коштує від $5 000 до $10 000. Наразі пристрій продається за ціною трохи менше $9 500. Можливо, виробник підвищив вартість, тому що зрозумів, що його продукт дуже затребуваний, припускають журналісти.

На сайті вказано, що розмах крил дрона становить приблизно 5 м, довжина його фюзеляжу — 3,5 м, а максимальна вантажопідйомність — майже 25 кг. Mugin-5 може літати одному заряді до 7 год зі швидкістю 119 км/ч. Існує також гібридний варіант із вертикальним злетом і посадкою тієї ж конструкції, але на фото інша конфігурація дрона.

Звичайно, БПЛА Mugin не призначені спочатку для бойових цілей, і те що вони "здатні нести найрізноманітніші конфігурації корисного навантаження", не означає, що їх потрібно застосовувати лише як зброю. Однак інженери цілком могли оснастити літаки боєприпасами, переробивши їх на дрони-камікадзе далекої дії або свого роду "повільні" крилаті ракети.

Варто наголосити, що російські збройні сили теж мають можливість адаптувати комерційні безпілотники таким же способом. Так, у червні 2022 року, а потім у середині лютого 2023 року в соціальних мережах з'явилися фото, на яких відображені літальні апарати Mugin-4. Компанія-розробник на своєму офіційному сайті інформувала про наявність чотирьох моделей "Мугін-4", дві з яких схожі на ту, що зображена на фото з російськими військовими.

[ + – ] Дрон Mugin-5 продається на Alibaba

Як військові застосовують комерційні БПЛА

Але незалежно від моделей, військові з обох боків активно використовують "звичайні" дрони, оскільки коштують вони відносно недорого, завжди доступні, досить ефективні, тому що їм вдається прослизнути повз ППО й досягти наміченої цілі. Журналісти нагадали, як "безпілотники з Alibaba" атакували російський нафтопереробний завод і штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі в минулому році, наводячи приклад їх використання на фронті.

"Безпілотник з "Алібаба" також був єдиним гвинтовим безпілотником-камікадзе великої дальності, який, як відомо, застосовувався українськими силами. Тільки цього тижня було два конкретні випадки, коли БПЛА цього типу було помічено збитими за багато миль від підконтрольної Україні території", — йдеться у матеріалі.

Так, у понеділок, 27 лютого, стало відомо, що у Бєлгородській області Росії впали кілька дронів-камікадзе. Точних даних про модифікацію одного з них немає, але можна припустити, що це був комерційний дрон, перероблений для потреб ЗСУ. Потім у вівторок, 28 лютого, український безпілотник UJ-22 був збитий лише за 100 км від Москви — ще жодного разу українські безпілотники не підлітали до російської столиці так близько. Незрозуміло, чи був UJ-22 обладнаний боєприпасами, але варіанти озброєння для нього є.

"Вважаємо, що "дрони з Alibaba" можуть бути причетними до кількох "загадкових ударів", які траплялися на території РФ та окупованих нею територіях у минулому році. Вибухи на стратегічних об'єктах, на кшталт паливних баз і складів із боєприпасами, удари по Криму могли спровокувати саме такі БПЛА. Українці змогли перетворити "скромні" безпілотники на летальну зброю помсти та зробити їх символом непокори та винахідливості країни, що перебуває під вогнем", — підсумували автори.