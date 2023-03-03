Дрон Mugin-5 мог атаковать Крым: как удалось превратить обычный БПЛА в оружие (видео)

Как дрон с сайта Alibaba в руках украинских военных стал эффективным оружием и символом несокрушимости.

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Летом 2022 года БПЛА с двойной хвостовой балкой, который, как выяснилось, можно заказать на Alibaba, атаковал позиции в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. Российские СМИ пишут, что "дрон с Alibaba" был обнаружен в оккупированном Крыму, в Сакском районе, неоднократно атакуемом ВСУ из-за расположенной там авиабазы. Устройство уцелело, и теперь появилась возможность хорошенько его рассмотреть, пишет thedrive.com.

Атака Крыма дронами ВСУ — правда или вымысел?

На крыльях и хвосте беспилотника есть черные отметки, которые сразу бросаются в глаза. Журналистам не удалось установить их значение, но они напомнили, что другие дроны тоже имели отметки на корпусе, например, черные крестики и зеленые "шевроны". Точных данных о том, чей это беспилотник, — тоже нет. Однако, пишет СМИ, недавно ВСУ проводили массированную атаку дронами, цели которой располагаются в Крыму, поэтому они полагают, что устройство может принадлежать украинским военным. Министерство обороны России заявило 1 марта, что ВС РФ "предотвратили массированную атаку беспилотников на Крым", сбив 6 аппаратов с помощью средств ПВО и выведя из строя еще 4 аппарата с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские чиновники уточнили, что обошлось без жертв, но более никакой информации не предоставили: никаких фотографий сбитых беспилотников, никаких упоминаний, где конкретно их сбили, или куда они могли лететь, подчеркивают авторы материала. Однако позже в соцсети Twitter появились изображения якобы тех самых дронов, которые пытались атаковать Крым.

Что известно о дроне Mugin-5

Как упоминалось выше, летательный аппарат, запечатленный неповрежденным на территории Крыма, уже попадал в поле зрения медиа. Это коммерческий дрон, который можно купить на китайском маркет-плейсе Alibaba. Удалось выяснить, что модель носит название Mugin-5, изготавливается из углеродного волокна и стоит от $5000 до $10 000. На данный момент устройство продается по цене чуть менее $9500. Возможно, производитель повысил стоимость, так как понял, что его продукт весьма востребован, предполагают журналисты.

На сайте указано, что размах крыльев дрона составляет около 5 м, длина его фюзеляжа — 3,5 м, а максимальная грузоподъемность — около 25 кг. Mugin-5 может летать на одном заряде до 7 ч со скоростью 119 км/ч. Существует также гибридный вариант с вертикальным взлетом и посадкой той же конструкции, но на фото иная конфигурация дрона.

Естественно, БПЛА Mugin не предназначены изначально для боевых целей, и то что они "способны нести самые разные конфигурации полезной нагрузки", не означает, что их нужно применять лишь в качестве оружия. Однако инженеры вполне могли оснастить самолеты боеприпасами, переделав их в дроны-камикадзе дальнего действия или своего рода "медленные" крылатые ракеты.

Стоит подчеркнуть, что российские вооруженные силы тоже имеют возможности адаптировать коммерческие беспилотники таким же образом. Так, в июне 2022 года, а затем в середине февраля 2023 года в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены летательные аппараты Mugin-4. Компания-разработчик на своем официальном сайте информировала о наличии четырех моделей "Мугин-4", две из которых похожи на ту, что изображена на фотографиях с российскими военными.

[ + – ] Дрон Mugin-5 продается на Alibaba

Как военные применяют коммерческие БПЛА

Но независимо от моделей, военные с обеих сторон активно используют "обычные" дроны, так как стоят они относительно недорого, всегда доступны, довольно эффективны, так как им удается проскользнуть мимо ПВО и достичь намеченной цели. Журналисты напомнили, как "беспилотники с Alibaba" атаковали российский нефтеперерабатывающий завод и штаб Черноморского флота России в Севастополе в прошлом году, приведя в пример их использование на фронте.

"Беспилотник с "Алибаба" также был единственным винтовым беспилотником-камикадзе большой дальности, который, как известно, применялся украинскими силами. Только на этой неделе было два конкретных случая, когда БПЛА этого типа были обнаружены сбитыми за много миль от подконтрольной Украине территории", — говорится в материале.

Так, в понедельник, 27 февраля, стало известно, что в Белгородской области России упали несколько дронов-камикадзе. Точных данных о модификации одного из них, — нет, но можно предположить, что это был коммерческий дрон, переделанный для нужд ВСУ. Затем во вторник, 28 февраля, украинский беспилотник UJ-22 был сбит всего в 100 км от Москвы, — еще ни разу украинские беспилотники не подлетали к российской столице так близко. Неясно, был ли UJ-22 оснащен боеприпасами, но варианты вооружения для него существуют.

"Полагаем, что "дроны с Alibaba" могут быть причастными к нескольким "загадочным ударам", которые имели место на территории РФ и оккупированных ею территориях, в прошлом году. Взрывы на стратегических объектах, вроде топливных баз и складов с боеприпасами, удары по Крыму могли спровоцировать именно такие БПЛА. Украинцы смогли превратить "скромные" беспилотники в летальное оружие мести и сделать их символом неповиновения и изобретательности страны, находящейся под огнем", — заключили авторы.