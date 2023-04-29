Взрывы и сильный пожар в Севастополе: оккупанты заявили об атаке БПЛА (видео)

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на 1000 квадратных метров.

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Утром, 29 апреля, в микрорайоне Казачья Бухта временно оккупированного Севастополя прозвучали взрывы и разгорелся масштабный пожар. Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Представитель оккупационных властей заявил, что причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы", — утверждает оккупант.

По словам Развожаева, площадь возгорания достигла около 1000 квадратных метров. Происшествию присвоен 4 класс пожарной опасности. Информации о жертвах пока не поступало.

В сеть также попали видео, на которых видно масштабный пожар. По словам одной из местных жительниц, взрывов было несколько.

"Прозвучал взрыв, от вот теперь что-то очень сильно горит. До этого был еще один взрыв. Горит на той стороне бухты", — комментирует голос за кадром одного из видео.

Масштабный пожар в Севастополе

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов и стрельбы. В то же время появилась информация о морских дронах, якобы атаковавших Севастопольскую бухту.

Ранее, 17 февраля, в оккупированном Севастополе также раздались взрывы. Больше всего звуки беспокоили жителей Ленинского района, который расположен в центральной части Севастополя.

Еще мы писали о том, что 16 февраля Севастополь атаковали беспилотники, в регионе работала система противовоздушной обороны. По мнению Михаила Развожаева, оккупированный город атаковали украинские дроны.