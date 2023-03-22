Ночная атака дронов: в сети появились кадры мощного взрыва в бухте Севастополя (видео)

Российские пропагандисты утверждают, что Севастопольская бухта 22 марта была атакована морскими беспилотниками.

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В ночь с 21 на 22 марта во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов и стрельбы. В то же время появилась информация о морских дронах, якобы атаковавших Севастопольскую бухту. Об этом заявил пророссийский блогер из Феодосии Александр Талипов в своем Telegram-канале.

Вечером, 22 марта, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мисягин опубликовал видео со взрывом. В подписи к публикации политик отметил, что ночью в бухте оккупированного Севастополя "ничего не происходило".

Взрыв в бухте Севастополя

По версии Александра Талипова, возле бухты в Севастополе загорелся морской дрон, который запутался в боновых заграждениях.

Талипов заявил об атаке дронов

В сети также появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксированы мощные взрывы в Севастополе.

Взрывы в Севастополе

Позже пропагандист Талипов добавил, что по его информации, всего было обнаружено и ликвидировано три морских беспилотника.

О якобы уничтожении морских дронов также высказался министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства утверждает, что военнослужащих, ликвидировавших беспилотники, представили к наградам.

Напомним, что по данным из соцсетей, 22 марта на временно оккупированный Севастополь была осуществлена атака при помощи сразу двух типов беспилотников: морских и воздушных.

О взрывах в оккупированном Севастополе Telegram-каналы также сообщали 17 февраля. По словам местных жителей, в городе были слышны звуки стрельбы.

Еще мы писали о том, что 16 февраля так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке БПЛА на Севастополь и работе ПВО. По его словам, 2 дрона были уничтожены над морем и еще несколько – в других районах Крыма.