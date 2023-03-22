Нічна атака дронів: у мережі з'явилися кадри потужного вибуху у бухті Севастополя (відео)

Російські пропагандисти стверджують, що Севастопольську бухту 22 березня атакували морські безпілотники.

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У ніч із 21 на 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі було чути звуки вибухів та стрілянини. У той же час з'явилася інформація про морські дрони, які нібито атакували Севастопольську бухту. Про це заявив проросійський блогер із Феодосії Олександр Таліпов у своєму Telegram-каналі.

Увечері, 22 березня, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін опублікував відео із вибухом. У підписі до публікації політик зазначив, що вночі у бухті окупованого Севастополя "нічого не відбувалося".

Вибух у бухті Севастополя

За версією Олександра Таліпова, біля бухти в Севастополі спалахнув морський дрон, який заплутався в бонових загородженнях.

Таліпов заявив про атаку дронів

У мережі також з'явилося відео, на якому зафіксовано потужні вибухи в Севастополі.

Вибухи у Севастополі

Пізніше пропагандист Таліпов додав, що за його інформацією, всього було виявлено та ліквідовано три морські безпілотники.

Про нібито знищення морських дронів також висловився міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Голова оборонного відомства стверджує, що воєннослужбовцям, які ліквідували безпілотники, дали нагороди.

Нагадаємо, що за даними із соцмереж, 22 березня на тимчасово окупований Севастополь була здійснена атака за допомогою одразу двох типів безпілотників: морських та повітряних.

Про вибухи в окупованому Севастополі Telegram-канали також повідомляли 17 лютого. За словами місцевих жителів, у місті було чути звуки стрільби.

Ще ми писали про те, що 16 лютого так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку БПЛА на Севастополь та роботу ППО. За його словами, 2 дрони були знищені над морем і ще кілька – в інших районах Криму.