"Затремтіли вікна": в Криму окупанти повідомили про нову атаку дронів (відео)

Атаку на Севастополь, як інформують місцеві соцмережі, було здійснено за допомогою одразу двох типів безпілотників: морських та повітряних.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова знову лунають вибухи і, зокрема, йдеться про місто Севастополь. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали вранці середи, 22 березня.

За їхньою інформацією, територія півострова знову була атакована. Цього разу повідомляється відразу про два види озброєнь, які були застосовані по відношенню до місцевості: морські та повітряні дрони.

"У Севастополі було дуже голосно. Очевидці повідомляють, що близько п'ятої ранку затремтіли вікна і спрацювали сигналізації авто у центрі міста в районі бухти Південна", — йдеться в повідомленні одного з Telegram-каналів.

На опублікованому в мережі ролику, як стверджує джерело, горить нібито "морський дрон", у зв'язку з чим було зупинено рух морського транспорту. При цьому про пошкодження цивільних чи військових суден не повідомляється.

"Як і у випадку з Джанкоєм, перед масовим нальотом ворожих "дронів" у Криму знову паслися американські розвідники. Збіг?", — пишуть місцеві Telegram-канали.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своїх соціальних мережах також відреагував на ранковий інцидент у місті. За його словами, було нібито знищено три об'єкти, які намагалися проникнути в бухту, проте місцеві моряки вели вогонь по них за допомогою стрілецької зброї.

"Військові кораблі не постраждали. Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будинках на Леніна 2 та у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали", — пише він.

Атака на Крим 20 березня: що відомо

На території півострова надвечір понеділка пролунала серія гучних вибухів. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, ЗС РФ транспортували через місто Джанкой крилаті ракети "Калібр", які планувалося використовувати для наступного масованого ракетного удару, але вони були благополучно знищені.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею", — йдеться у повідомленні.

21 березня керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в Джанкої стали своєрідним знаком для місцевих жителів про те, що час звідти їхати і ЗСУ готуються до звільнення півострова.