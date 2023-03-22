"Задрожали окна": в Крыму оккупанты сообщили о новой атаке дронов (видео)

Атака на Севастополь, как информируют местные соцсети, была осуществлена при помощи сразу двух типов беспилотников: морских и воздушных.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова снова звучат взрывы и в частности речь идет о городе Севастополь. Об этом сообщают местные Telegram-каналы утром среды, 22 марта.

По их информации территория полуострова вновь была атакована. В этот раз сообщается сразу о двух видах вооружений, которое было применено по отношению к местности: морские и воздушные дроны.

"В Севастополе было очень громко.Очевидцы сообщают что в районе пяти утра задрожали окна и сработали сигнализации автомашин в центре города в районе бухты Южная", — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

На опубликованном в сети ролике, как утверждает источник, горит якобы "морской дрон", в связи с чем было остановлено движение морского транспорта. При этом, о повреждении гражданских или военных судок не сообщается.

"Как и в случае с Джанкоем, перед массовым налетом вражеских "дронов", у Крыма снова паслись американские разведчики. Совпадение?", — пишут местные Telegram-каналы.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своих социальных сетях также отреагировал на утренний инцидент в городе. По его словам было якобы уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, однако местные моряки вели огонь по ним при помощи стрелкового оружия.

"Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали", — пишет он.

Атака на Крым 20 марта: что известно

На территории полуострова под вечер понедельника прозвучала серия громких взрывов. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины ВС РФ транспортировали через город Джанкой крылатые ракеты "Калибр", которые планировалось использовать для следующего массированного ракетного удара, но они были благополучно уничтожены.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", — говорится в сообщении.

21 марта руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что взрывы в Джанкое стали своеобразным знаком для местных о том, что пора оттуда уезжать и ВСУ готовятся к освобождению полуострова.