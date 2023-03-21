В Джанкое взрывы уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр", – ГУР МО (видео)

Украинская разведка утверждает, что ракеты были уничтожены, когда их транспортировали по железной дороге. Известно, что данный тип снарядов запускают корабли Черноморского флота.

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Взрыв в городе Джанкой уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК". Об этом заявили в ГУР Минобороны.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", — заявили в ГУР.

Взрыв в Джанкое

Также в разведке отметили, что "Калибр НК" – это ракеты, которые запускаются с надводных кораблей российского флота в Черном море. Они могут поражать цели на расстоянии 2500 километров на суше, а также 375 километров в море.

"Загадочный хлопок продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — говорится в сообщении ГУР.

Взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК"

Российская пропаганда показала "украинские беспилотники"

Российские телеграм-каналы показали фотографии якобы обломки беспилотников, которые сбили средства противовоздушной обороны.

Россияне показали якобы обломки украинских БПЛА

Напомним, что вечером 20 марта в оккупированном Крыму, в городе Джанкой, прозвучали взрывы. По информации местных жителей, в городе частично пропал свет. Российская пропаганда заявила, что населенный пункт атаковали БПЛА.