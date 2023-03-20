Взрывы и стрельба в Джанкое: оккупанты заявили об атаке БПЛА (фото, видео)

По информации местных жителей Джанкоя, после череды взрывов в городе частично пропал свет.

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Вечером, 20 марта на территории в городе Джанкой, что на севере временно оккупированного Крымского полуострова, прозвучали взрывы и выстрелы. Об этом сообщил пророссийский активист и блогер Александр Талипов.

По словам пропагандиста, город атаковали беспилотные летательные аппараты, несколько из которых были сбиты.

"По Джанкою атака украинских БПЛА. Информацию уточняю. Стрельба, которую слышали — это работа по дронам", — заявил Талипов.

В Джанкое звучат взрывы

В свою очередь советник главы оккупационной администрации Крымского полуострова Олег Крючков призвал "не распространять слухи".

Местные Telegram-каналы сообщали, целью беспилотников якобы является военный аэродром. Жители города заявляли о попадании одного из дронов в районе железной дороги, а также о частичном отключении света.

В Джанкое слышно стрельбу

Взрывы в Джанкое

Так называемый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов заявил, что в Джанкое "отработала ПВО". По его словам, один человек получил ранение, а обломки нанесли ущерб домовладению и магазину.

"На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств", — написал Аксенов.

Взрывы в Крыму: реакция Украины

По данным Главного управления МО Украины, в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — отметили в ведомстве.

В Крыму уничтожены ракеты "Калибр НК"

Напомним, что 19 марта в оккупированном Симферополе неизвестные подорвали газопровод в центре города. Сообщается, что в мощность взрыва составляла до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Еще мы писали о том, что в годовщину оккупации Крыма, 18 марта, полуостров посетил президент России Владимир Путин. По словам пропагандистов, российский лидер посетил открытие детской школы искусств, историко-археологический парк "Херсонес Таврический" и центр "Корсунь" в Севастополе.