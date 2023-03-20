Вибухи та стрілянина в Джанкої: окупанти заявили про атаку БПЛА (фото, відео)

За інформацією місцевих жителів Джанкоя, після низки вибухів у місті частково зникло світло.

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Увечері, 20 березня, на території в місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Кримського півострова, пролунали вибухи та постріли. Про це повідомив проросійський активіст і блогер Олександр Таліпов.

За словами пропагандиста, місто атакували безпілотні літальні апарати, кілька з яких було збито.

"По Джанкою атака українських БПЛА. Інформацію уточнюю. Стрілянина, яку чули, — це робота по дронах", — заявив Таліпов.

У Джанкої лунають вибухи

Зі свого боку, радник голови окупаційної адміністрації Кримського півострова Олег Крючков закликав "не поширювати чутки".

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що ціллю безпілотників нібито є військовий аеродром. Жителі міста також заявляли про влучення одного з дронів у районі залізниці, а також про часткове відключення світла.

У Джанкої чути стрілянину

Вибухи в Джанкої

Так званий "глава Республіки Крим" Сергій Аксьонов заявив, що в Джанкої "відпрацювала ППО". За його словами, одна людина отримала поранення, а уламки завдали шкоди домоволодінню та магазину.

"На місце виїхав заступник Голови Ради міністрів Республіки Крим Ігор Миколайович Михайличенко. Наслідки зараз оцінюються, будуть ухвалені рішення про компенсації. Перебуваю на робочому місці, координую роботу всіх відомств", — написав Аксьонов.

Вибухи в Криму: реакція України

За даними Головного управління МО України, у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", — зазначили у відомстві.

У Криму знищено ракети "Калібр НК"

Нагадаємо, що 19 березня в окупованому Сімферополі невідомі підірвали газопровід у центрі міста. Повідомляється, що потужність вибуху становила до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Ще ми писали про те, що в річницю окупації Криму, 18 березня, півострів відвідав президент Росії Володимир Путін. За словами пропагандистів, російський лідер відвідав відкриття дитячої школи мистецтв, історико-археологічний парк "Херсонес Таврійський" і центр "Корсунь" у Севастополі.