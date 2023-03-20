В окупованому Криму невідомі підірвали газопровід — ЗМІ (фото)

За попередніми даними, невідомі проникли за паркан і заклали вибухівку на об'єкті у Сімферополі. Судячи з ушкоджень, потужність була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

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В окупованому Сімферополі невідомі заклали вибуховий пристрій та підірвали газопровід у центральній частині міста. Про це пише Telegram-канал SHOT 20 березня.

За даними спільноти, підрив стався 19 березня на газовому вузлі. Попередньо невідомі проникли за паркан і заклали вибухівку. Судячи з ушкоджень, потужність була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Водночас такої потужності забракло, щоб порушити газопостачання у Сімферополі та викликати велику пожежу. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Однак утворилася вирва діаметром 70 см, а одна з труб погнулась, крановий вузол залишився цілим, наскрізних ушкоджень немає.

Нагадаємо, 18 березня у Москві горів трисотлітній православний храм апостолів Петра та Павла. Будівля знаходиться на реконструкції. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

16 березня в Ростові-на-Дону почалася сильна пожежа в будівлі прикордонної служби ФСБ РФ. Причиною займання став вибух на складі, внаслідок чого споруда впала, загинули четверо людей.

8 березня в окупованому Мелітополі Запорізької області спалахнула сильна пожежа. За даними очевидців, вона почалася через обстріл запальними боєприпасами набережною. Займання почалося вздовж ЛЕП, яка живить місто та насосну станцію.