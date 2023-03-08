"Війська РФ псують повітря": в Енергодарі спалахнула сильна пожежа, — мер Федоров (фото)

Очевидці кажуть, що пожежа сталася внаслідок обстрілу. РосЗМІ пишуть про "удар запальними боєприпасами" по набережній та спалах уздовж ЛЕП, яка живить місто та насосну станцію.

Related video

У тимчасово окупованому Енергодарі 8 березня сталася сильна пожежа. Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував у Telegram фото клубів диму над містом.

"Окупанти псують повітря в Енергодарі", — підписав він кадри.

Причина займання не відома, очевидці припускають, що пожежа сталася внаслідок обстрілу. Повітряну тривогу в місті на момент початку пожежі не оголошували.

Місцеві пабліки писали про "привітання" окупантів в Енергодарі та нагадали про необхідність швидше залишати місто.

"ЗСУ бачить переміщення техніки загарбників і накриває її в той час, коли це безпечно для місцевих. Багато енергодарців не почули вибуху й побачили вже дим. Наші воїни постійно працюють над визволенням міста", — зазначили в одному з Telegram-каналів.

Удар "запальними боєприпасами" по набережній — версія росЗМІ

Російські пропагандисти повідомили про нібито удар запальними боєприпасами по набережній Енергодара українськими безпілотниками. Виникла пожежа на площі 4 гектари, додала так звана "влада" міста.

За версією росіян, вогонь поширюється вздовж лінії електропередачі, що живить місто та насосну станцію. Пожежу намагаються загасити співробітники протипожежної служби, Росгвардії та військові. Роботі Запорізької АЕС нічого не загрожує.

[ + – ] Російські ЗМІ пишуть, що вогонь поширюється вздовж лінії електропередач

Окупаційна "адміністрація" міста звинувачує ЗСУ та вважає, що такі дії потрібні для "дестабілізації обстановки, сіяння паніки та страху". Даних про постраждалих сторони, що воюють, не наводять.

Нагадаємо, що у звіті американського Інституту вивчення війни за 1 березня повідомлялося про обмеження присутності представників Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС. За даними спостерігачів, 28 лютого біля ЗАЕС сталося 20 вибухів.

Фокус 3 лютого писав про підрив в окупованому Енергодарі автомобіля колаборанта, експрацівника правоохоронних органів Євгена Кузьміна.