Росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ, посилюючи загрози на Запорізькій АЕС, - ISW

Росія має намір використати персонал МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, щоб примусити міжнародну спільноту визнати російське право власності на станцію, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Російська окупаційна влада в Енергодарі намагається ще більше обмежити присутність представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції. У такий спосіб вони намагаються змусити де-факто визнати своє право на стратегічний об'єкт. Про це йдеться в аналітичному звіті за 1 березня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що раніше оголошену заплановану на 10 лютого ротацію співробітників місії МАГАТЕ відклали "з міркувань безпеки".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 20 лютого заявив, що ситуація залишається нестабільною, а 28 лютого, що поблизу ЗАЕС сталося 20 вибухів. У МСЗ Росії своєю чергою повідомили 22 лютого, що Департамент безпеки та безпеки ООН без поважних причин відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін. Представник російської окупаційної влади в Енергодарі Володимир Рогов вчора, 1 березня, заявив, що західні спецслужби зірвали ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Російська та окупаційна влада, ймовірно, має намір використати або персонал МАГАТЕ, який, можливо, потрапив у пастку, або скорочену присутність МАГАТЕ на станції, щоб змусити, щоб примусити міжнародну спільноту визнати російське право власності на станцію. Російська та окупаційна влада, можливо, також намагається стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом посилення погроз щодо ЗАЕС", — вважають аналітики Інституту вивчення війни.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну на ЗАЕС працювали 11 000 осіб, зараз залишилося — 2000. Через нестачу персоналу замість змін у 6 годин працівники ЗАЕС працюють по 16 годин.

20 лютого в компанії "Енергоатом" повідомили, що російські окупанти розмістили 600 мобілізованих росіян і курсантів у бомбосховищі на території ЗАЕС. На покрівлі п'ятого енергоблока АЕС окупанти облаштували кулеметну позицію. Також біля входів на стратегічне підприємство ЗС РФ встановили блокпости. Через них персонал Запорізької АЕС зі спецкорпусів потрапляє просто на енергоблоки.