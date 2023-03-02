Россия пытается сдержать контрнаступление ВСУ, усиливая угрозы на Запорожской АЭС, — ISW

Россия намерена использовать персонал МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию, считают аналитики Института изучения войны.

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Российские оккупационные власти в Энергодаре пытаются еще больше ограничить присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, они пытаются заставить де-факто признать свое право на стратегический объект. Об этом идет речь в аналитическом отчете за 1 марта американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ранее объявленную запланированную на 10 февраля ротацию сотрудников миссии МАГАТЭ отложили "из соображений безопасности".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 20 февраля заявил, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля, что вблизи ЗАЭС произошло 20 взрывов. В МСЗ России в свою очередь сообщили 22 февраля, что Департамент безопасности и безопасности ООН без уважительных причин отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок. Представитель российских оккупационных властей в Энергодаре Владимир Рогов вчера, 1 марта, заявил, что западные спецслужбы сорвали ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать либо персонал МАГАТЭ, который, возможно, попал в ловушку, либо сокращенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию. Российская и оккупационная власть, возможно, также пытается сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем усиления угроз по отношению к ЗАЭС", — считают аналитики Института изучения войны.

До полномасштабного российского вторжения в Украину на ЗАЭС работали 11 000 человек, сейчас осталось 2000 человек. Из-за нехватки персонала вместо изменений в 6 часов работники ЗАЭС работают по 16 часов.

20 февраля в компании "Энергоатом" сообщили, что российские кафиры разместили 600 мобилизованных россиян и курсантов в бомбоубежище на территории ЗАЭС. На кровле пятого энергоблока АЭС оккупанты обустроили пулеметную позицию. Также у входов на стратегическое предприятие ВС РФ установили блокпосты. Из-за них персонал Запорожской АЭС по спецкорпусам попадает прямо на энергоблоки.