Чекають відправлення на фронт: РФ розмістила "мобіків" і курсантів на території ЗАЕС

За інформацією компанії "Енергоатом", росіяни продовжують перетворювати атомний об'єкт на військову базу: на покрівлі п'ятого енергоблоку облаштували кулеметну позицію, а також споруджують укріплення та будують військові будівлі.

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РФ розмістила 600 мобілізованих росіян і курсантів у бомбосховищі на території Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі. Тут вони очікують, коли їх відправлять на фронт у Донецьку область. Про це повідомили у компанії "Енергоатом".

За даними відомства, росіяни продовжують перетворювати атомний об'єкт на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку АЕС окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля входів на чисті естакади. Через них персонал зі спецкорпусів потрапляє прямо на енергоблоки.

"Водночас на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових — понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають на перекидання на донецьку ділянку фронту", — сказано в повідомленні.

Крім того, російські війська продовжують споруджувати зміцнення і будувати військові будівлі навколо енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують усі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", — зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 19 лютого керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що за кілька тижнів росіяни збільшили кількість військових на східному фронті зі 160 до 190 батальйонів.

Раніше, 10 січня, головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков повідомив, що росіяни перетворили ЗАЕС на ремонтну базу військової техніки. За його словами, об'єкт перетворився з виробника на споживача електрики.