"Войска РФ портят воздух": в Энергодаре вспыхнул сильный пожар, — мэр Федоров (фото)

Очевидцы говорят, что пожар произошел в результате обстрела. РосСМИ пишут об "ударе зажигательными боеприпасами" по набережной и возгорании вдоль ЛЭП, которая питает город и насосную станцию.

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Во временно оккупированном Энергодаре 8 марта произошел сильный пожар. Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал в Telegram фото клубов дыма над городом.

"Оккупанты портят воздух в Энергодаре", — подписал он кадры.

Причина возгорания не известна, очевидцы допускают, что пожар произошел в результате обстрела. Воздушную тревогу в городе к моменту начала пожара не объявляли.

Местные паблики писали о "поздравлении" оккупантов в Энергодаре и напомнили о необходимости быстрее покидать город.

"ВСУ видит перемещение техники захватчиков и накрывает ее в то время, когда это безопасно для местных. Многие энергодарцы не услышали взрыв и увидели уже дым. Наши воины постоянно трудятся над освобождением города", — отметили в одном из Telegram-каналов.

Удар "зажигательными боеприпасами" по набережной — версия росСМИ

Российские пропагандисты сообщили о якобы ударе зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара украинскими беспилотниками. Возник пожар на площади 4 гектара, добавили так называемые "власти" города.

По версии россиян, огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию. Пожар пытаются потушить сотрудники противопожарной службы, Росгвардии и военные. Работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.

[ + – ] Российские СМИ пишут, что огонь распространяется вдоль линии электропередачи

Оккупационная "администрация" города обвиняет ВСУ и считает, что такие действия нужны для "дестабилизации обстановки, сеяния паники и страха". Данных о пострадавших воюющие стороны не приводят.

Напомним, что в отчете американского Института изучения войны за 1 марта сообщалось об ограничении присутствия представителей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. По данным наблюдателей, 28 февраля возле ЗАЭС произошло 20 взрывов.

Фокус 3 февраля писал о подрыве в оккупированном Энергодаре автомобиля коллаборанта, экс-сотрудника правоохранительных органов Евгения Кузьмина.