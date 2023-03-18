Пожежа в центрі Москви: спалахнув трьохсотрічний православний храм (фото, відео)

За даними МНС Росії, спалах відбувся всередині храму апостолів Петра та Павла, який зараз перебуває на реконструкції. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

Related video

У столиці Російської Федерації сталася пожежа у православному храмі апостолів Петра та Павла, яка розташована в Басманному районі. Про це повідомив російський портал "РЕН ТВ" із посиланням на дані Міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

"Пожежа сталася у Петропавлівському храмі на Новій Басманній вулиці в Москві. Загоряння гасять пожежники", — йдеться у джерелі.

За даними журналістів, площа займання становила 10 квадратних метрів. Про причини пожежі не повідомляється, проте відомо, що горів будівельний ліс, розташований усередині будівлі храму.

У Telegram-каналі видання також з'явилося відео, на якому видно дим в одній із частин будівлі. Про жертви події не повідомляється.

Пожежа у московському храмі

ЗМІ також уточнили, що будівля храму зараз перебуває на реставрації.

Зазначимо, що православний храм апостолів Петра та Павла, розташований на Новій Басманній вулиці, належить Богоявленському благочинню Московської міської єпархії Російської православної церкви.

Храм є прикладом петровського бароко, натхненним архітектурними формами Західної Європи. Його будівництво припало на 1705—1728 роки. 1992 року будинок повернувся у власність РПЦ, а 1994 року відбулося його мале освячення.

Храм апостолів Петра та Павла у Басманній слободі

Нагадаємо, що 16 березня у Ростові-на-Дону спалахнула пожежа в будівлі Прикордонної служби ФСБ. За даними журналістів, причиною займання став вибух на складі прикордонної служби.

Раніше 7 березня стало відомо про пожежу на третьому поверсі головної будівлі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. ЗМІ з'ясували, що пожежа розпочалася під час ремонтних робіт.

Ще ми писали про те, що 5 березня в місті Видно Московської області на коксогазовому заводі "Москокс" пролунав вибух, внаслідок якого почалася масштабна пожежа. За словами очевидців, у момент вибуху в небо піднявся вогняний смолоскип заввишки 20 метрів.