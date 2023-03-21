У Джанкої вибухи знищили російські крилаті ракети "Калібр", – ГУР МО (відео)

Українська розвідка стверджує, що ракети було знищено, коли їх транспортували залізницею. Відомо, що цей тип снарядів запускають кораблі Чорноморського флоту.

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Вибух у місті Джанкой знищив російські крилаті ракети "Калібр НК". Про це заявили у ГУР Міноборони.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею", — заявили в ГУР.

Вибух у Джанкої

Також у розвідці зазначили, що "Калібр НК" – це ракети, які запускаються з надводних кораблів російського флоту у Чорному морі. Вони можуть вражати цілі на відстані 2500 км на суші, а також 375 км в морі.

"Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", — йдеться у повідомленні ГУР.

Вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК"

Російська пропаганда показала "українські безпілотники"

Російські телеграм-канали показали фотографії нібито уламки безпілотників, які збили засоби протиповітряної оборони.

Росіяни показали уламки нібито українських БПЛА

Нагадаємо, що увечері 20 березня в окупованому Криму, у місті Джанкой, пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, у місті частково зникло світло. Російська пропаганда заявила, що місто атакували БПЛА.