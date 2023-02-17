У Севастополі вдруге за добу пролунали вибухи: що сталося

Жителі Ленінського району міста в соцмережах скаржилися на вибухи та звуки черг стрілецької зброї. Окупаційна влада поспішила запевнити севастопольців, що небезпеки немає і вони чули звуки військових навчань.

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В окупованому росіянами Севастополі у п'ятницю, 17 лютого, пролунали вибухи. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі "Крымский ветер".

Місцеві жителі поскаржилися на те, що протягом кількох хвилин чули звуки вибухів. Також було чути звуки стрілянини.

Найбільше звуки турбували мешканців Ленінського району, розташованого в центральній частині Севастополя.

На ситуацію в місті вже відреагував представник російської окупаційної адміністрації — так званий "мер" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Бачу в міських пабліках повідомлення про звуки стрілянини в місті. Йде планове виконання вправ зі стрільби. У місті все спокійно", — написав Развожаєв.

Ситуація в Криму 17 лютого: що відбувається

Уранці 17 лютого в Криму пролунали потужні вибухи.

Перші з них пролунали близько 04:00 у Севастополі. Звуки місцеві мешканці чули на проспекті Генерала Острякова та в Комишевій бухті. За попередньою інформацією, тоді інцидент стався поряд із військовою частиною ЗС РФ.

Пізніше Telegram-канал "Крымский ветер" уточнив, що вибухи чули не лише в Севастополі, а й у Балаклаві. Співрозмовники стверджують, що вибухова хвиля була настільки потужною, що в людей у квартирах деренчали вікна.

Окупаційна адміністрація висунула свою версію події. За словами "мера" Севастополя Михайла Развожаєва, у Стрілецькій бухті нібито сталася позаштатна ситуація — на списаному малому протичовновому кораблі, який готували до утилізації, сталася побутова пожежа.

Нагадаємо, в анексованому Криму вже другий день поспіль чути вибухи. 16 лютого окупаційна влада повідомила про масовану атаку на Севастополь, у якій нібито брали участь до 10 українських безпілотників.

Фокус також писав, що 16 лютого потужні вибухи пролунали в окупованому Армянську. За попередніми даними, інцидент стався на території військової частини ЗС РФ.