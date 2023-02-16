"Щось бахнуло": в окупованому Армянську пролунали вибухи (фото, відео)

У соцмережах місцеві жителі публікують фото і відео вибуху імовірно на території військової частини. Окупаційна адміністрація міста зі свого боку заявила про те, що в Армянську підрозділи ЗС РФ "проводять бойове згладжування".

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У четвер, 16 лютого, в Армянську (АР Крим) пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Вибухи пролунали близько 14.00.

У місцевих телеграм-каналах мешканці північних районів Криму також почали скаржитися на гучні звуки, схожі на вибухи.

Щось бахнуло, чути було добре, три рази;

ППО працює;

Бавовна була гучна.

У соцмережах пишуть, що вибух стався на території військової бази ЗС РФ, розташованої у місті. Також є інформація, що на місці вибуху почалася пожежа.

Момент вибуху також потрапив на відеокадри, зняті одним із місцевих мешканців. Чоловік проїжджав неподалік місця інциденту на власному авто, коли помітив стовп білого диму.

Зі свого боку, представник окупаційної адміністрації — радник так званого голови Республіки Крим Олег Крючков заявив про те, що в Армянську нібито підрозділи ЗС РФ проводять бойове згладжування з використанням різних боєприпасів.

Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму пролунали вибухи і спалахнула пожежа. На території тимчасово окупованого Криму було чути вибухи, а також сталося загоряння в районі мису Фіолент, що неподалік Севастополя.

Фокус також писав, що, за даними ГУР МО України, в окупованому Криму Росія розмістила носії ядерної зброї. В інтерв'ю українським ЗМІ 3 січня Андрій Черняк розповів, що у селі Краснокам'янка росіяни готували об'єкт "Феодосія-13", де розміщуються ядерні боєприпаси.