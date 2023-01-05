В окупованому Криму пролунали вибухи та спалахнула пожежа (фото, відео)

У російському МНС стверджують, що в окупованому Севастополі стався вибух газового балону.

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У середу, 4 січня, на території тимчасово окупованого Криму було чути вибухи, а також сталося загоряння в районі мису Фіолент, що неподалік Севастополя. Про це стало відомо із відео, опублікованих у Telegram-каналах.

Про пожежу також написали в Telegram-каналі МНС Севастополя, зазначивши, що у СТ "Незабудка" спалахнув будівельний вагончик. Повідомляється, що внаслідок пожежі загинув один чоловік. За версією МНС, причиною займання став вибух газового балона.

У відомстві заявили, що площа пожежі склала 20 квадратних метрів і для її ліквідації було залучено два відділення 6-ї пожежно-рятувальної частини та одне відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини МНС РФ.

"Ситуація знаходиться на контролі екстрених служб. Причини та обставини події встановлюються компетентними органами", — стверджують у Міністерстві.

[ + – ] Пожежа в районі мису Фіолент

У мережі також з'явилися відеоролики, на яких зафіксовано вибухи у районі селища Нижньогірське у Криму. Крім того, Telegram-канали повідомили про вибухи в окупованій Керчі.

[ + – ] Вибухи в Нижньогірському

Нагадаємо, що 30 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

Фокус також писав, що 3 січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив про стягування нових військових частин ЗС РФ на територію Кримського півострова.

Ще ми повідомляли, що, за даними ГУР МО України, в окупованому Криму Росія розмістила носії ядерної зброї. В інтерв'ю українським ЗМІ 3 січня Андрій Черняк розповів, що у селі Краснокам'янка росіяни готували об'єкт "Феодосія-13", де розміщуються ядерні боєприпаси.