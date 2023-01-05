В оккупированном Крыму прозвучали взрывы и разгорелся пожар (фото, видео)

В российском МЧС утверждают, что в оккупированном Севастополе произошел взрыв газового балона.

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В среду, 4 января на территории временно оккупированного Крыма были слышны взрывы, а также произошло возгорание в районе мыса Фиолент, что недалеко от Севастополя. Об этом стало известно из видео, опубликованных в Telegram-каналах.

О пожаре также написали в Telegram-канале МЧС Севастополя, отметив, что в СТ "Незабудка" загорелся строительный вагончик. Сообщается, что в результате пожара погиб один мужчина. По версии МЧС, причиной возгорания стал взрыв газового балона.

В ведомстве заявили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров и для его ликвидации были задействованы два отделения 6-й пожарно-спасательной части и одно отделение 1-й пожарно-спасательной части МЧС РФ.

"Ситуация находится на контроле экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами", — утверждают в Министерстве.

[ + – ] Пожар в районе мыса Фиолент

В сети также появились видеоролики, на которых зафиксированы взрывы в районе поселка Нижнегорский в Крыму. Кроме того, Telegram-каналы сообщили о взрывах в оккупированной Керчи.

[ + – ] Взрывы в Нижнегорском

Напомним, что 30 декабря во временно оккупированном Севастополе прозвучали громкие взрывы. По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Фокус также писал о том, что 3 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил о стягивании новых воинских частей ВС РФ на территорию Крымского полуострова.

Еще мы сообщали, что по данным ГУР МО Украины, в оккупированном Крыму Россия разместила носители ядерного оружия. В интервью украинским СМИ 3 января Андрей Черняк рассказал, что в селе Краснокаменка россияне готовили объект "Феодосия-13", где размещаются ядерные боеприпасы.