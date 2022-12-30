"Очень громко": в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы (видео)

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отработала система ПВО, а в социальных сетях пишут о сбитом "неопознанном объекте".

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В Севастополе, что в оккупированном Крыму, прозвучали несколько мощных взрывов, "было очень громко". Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев позже подтвердил эту информацию.

В городе слышали как минимум четыре взрыва. В Telegram-канале "ЧП/Севастополь" утверждают, что ПВО якобы сбила "неопознанный объект".

Тем временем в Инкермане, что недалеко от Севастополя, от взрывов тряслись окна и предметы в доме. По наблюдениям очевидцев, это был самый мощный взрыв с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 29 декабря в Крыму, Брянской и Белгородской области прозвучали взрывы. РосСМИ писали, что в результате ударов была уничтожена установка ВС РФ С-300.

Ранее, 18 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Он утверждал, что сработала система ПВО. РосСМИ писали о вылетевших стеклах в автомобилях и окнах в жилых домах.