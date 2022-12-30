"Дуже голосно": в окупованому Севастополі пролунали вибухи (відео)

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті відпрацювала система ППО, а в соціальних мережах пишуть про збитий "невідомий об'єкт".

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У Севастополі, що в окупованому Криму, пролунало кілька потужних вибухів, "було дуже голосно". Про це пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пізніше підтвердив цю інформацію.

У місті чули щонайменше чотири вибухи. У Telegram-каналі "НП/Севастополь" стверджують, що ППО нібито збила "невідомий об'єкт".

Водночас в Інкермані, що неподалік від Севастополя, від вибухів тремтіли вікна та предмети в будинку. За спостереженнями очевидців, це був найпотужніший вибух із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 29 грудня в Криму, Брянській і Бєлгородській області пролунали вибухи. РосЗМІ писали, що в результаті ударів була знищена установка ЗС РФ С-300.

Раніше, 18 грудня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл Бєлгорода. Він стверджував, що спрацювала система ППО. РосЗМІ писали про скло, що вилетіло в автомобілях і вікнах у житлових будинках.