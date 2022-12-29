У Криму, Брянську та Бєлгороді пролунали вибухи: знищено установку С-300, — ЗМІ (фото)

Український блогер Денис Казанський розповів, що у Джанкої спрацювала система ППО. За його словами, росіяни збили власну ракету, яку запустили по території України.

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У російській Бєлгородській області пролунали вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков стверджує, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювали сили протиповітряної оборони (ППО). Про це він написав у Telegram.

За його словами, потерпілих нема, а про наслідки на землі уточнюють оперативні служби.

"Відомо, що один із фрагментів впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Зайнялася суха трава, яку вже загасили наші рятувальники", — сказав Гладков.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють про 2 "прильоти" у селищі міського типу Жовтневий Бєлгородської області. Також "хлопки" чули у Валуйському міському окрузі.

Тим часом вибухи були й у Брянській області. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив про роботу ППО. Він стверджує, що збито безпілотники.

"На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань і постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА", — повідомив Богомаз.

За інформацією журналістів із проєкту ASTRA, масованого обстрілу вранці, 29 грудня, зазнав Унецький район Брянської області. Безпілотники скинули вибухові пристрої по позиціях російських військ. Внаслідок чого вивели з ладу ЗРК С-300. Зазначимо, що саме з цього озброєння окупанти часто обстрілюють Харків.

Також вибухи пролунали в окупованому Криму. Український блогер Денис Казанський розповів, що у місті Джанкой спрацювала система ППО. За його словами, росіяни збили власну ракету, яку випускали по материковій частині України.

[ + – ] Робота ППО в Криму

Нагадаємо, 29 грудня Росія розпочала черговий масований ракетний обстріл України. Вибухи лунали у Одесі, Києві, Харкові, Житомирській, Чернігівській та інших областях.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що РФ випустила по Україні 120 ракет. Мета Москви — знищення критичної інфраструктури та масове вбивство мирних жителів.