ЗС РФ обстріляли Харків ракетами С-300: у місті чули кілька вибухів (фото, відео)

За даними голови Харківської ОВА Олега Синегубова, приліт був у Слобідському районі. Місцеві паблики писали про запуск снарядів із російського Білгорода.

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У Харкові вранці 28 грудня пролунали сильні вибухи через обстріл російської армії. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Міський голова просив харків'ян перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів.

Кореспондент Фокусу у Харкові чув два потужні вибухи, після яких спрацював сигнал повітряної тривоги.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли про удари по місту ракетами С-300 із російського Білгорода. Після вибухів у небі видніється густий стовп диму.

[ + – ] У Telegram-каналах писали про влучення по об'єкту інфраструктури

Вибух був у Слобідському районі міста, інформація про постраждалих уточнюється, додав пізніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Деякі паблики пишуть про попадання в об'єкт інфраструктури. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко пише про виїзд підрозділів ДСНС на місце прильоту.

Метро у Харкові після ракетної атаки ЗС РФ зупинялося на 5 хвилин із технічних причин, сказав речник метрополітену Олексій Бітнер.

Станом на 9:45 у Харківській області та низці інших регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

[ + – ] У багатьох регіонах лунає сигнал повітряної тривоги

Нагадаємо, що російські загарбники сильно пошкодили об'єкти інфраструктури у Харкові під час масованого ракетного удару 16 грудня. У частині будинків не було опалення, електрики та води.

Армія РФ обстрілювала Харків 15 грудня ракетами С-300. Очевидці чули звуки вибухів двічі.

Командування Повітряних сил ЗСУ 27 грудня попереджало про високу ймовірність російських атак до новорічних свят.