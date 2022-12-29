В Крыму, Брянске и Белгороде прозвучали взрывы: уничтожена установка С-300, — СМИ (фото)

Украинский блогер Денис Казанский рассказал, что в Джанкое сработала система ПВО. По его словам, россияне сбили собственную ракету, которую запустили по территории Украины.

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В российской Белгородской области прозвучали взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что над Белгородом и Белгородским районом сработали силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, а о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

"Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели", — сказал Гладков.

Кроме того, местные паблики сообщают о 2 "прилетах" в поселке городского типа Октябрьский Белгородской области. Также "хлопки" слышали в Валуйском городском округе.

Тем временем взрывы были и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о работе ПВО. Он утверждает, что были сбиты беспилотники.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА", — сообщил Богомаз.

По информации журналистов из проекта ASTRA, массированному обстрелу утром 29 декабря подвергся Унечский район Брянской области. Беспилотники сбросили взрывные устройства по позициям российских войск. В результате чего была выведена из строя ЗРК С-300. Отметим, что именно из этого вооружения оккупанты часто обстреливают Харьков.

Также взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. Украинский блогер Денис Казанский рассказал, что в городе Джанкой сработала система ПВО. По его словам, россияне сбили собственную ракету, которую выпускали по материковой части Украины.

[ + – ] Работа ПВО в Крыму

Напомним, 29 декабря Россия начала очередной массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы звучали в Одессе, Киеве, Харькове, Житомирской, Черниговской и других областях.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что РФ выпустила по Украине 120 ракет. Цель Москвы — уничтожение критической инфраструктуры и массовое убийство мирных жителей.