"Что-то бахнуло": в оккупированном Армянске прозвучали взрывы (фото, видео)

В соцсетях местные жители публикуют фото и видео взрыва предположительно на территории военной части. Оккупационная администрация города в свою очередь заявила о том, что в Армянске подразделения ВС РФ "проводят боевое сглаживание".

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В четверг, 16 февраля, в Армянске (АР Крым) прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы прозвучали около 14:00.

В местных телеграм-каналах жители северных районов Крыма также начали жаловаться на громкие звуки, похожие на взрывы:

Что-то бахнуло, слышно было хорошо, раза три;

ПВО работают;

Хлопок был громкий.

В соцсетях пишут, что взрыв произошел на территории воинской базы ВС РФ, расположенной в городе. Также есть информация, что на месте взрыва начался пожар.

Момент взрыва также попал на видеокадры, снятые одним из местных жителей. Мужчина проезжал неподалеку от места инцидента на собственном авто, когда заметил столб белого дыма.

В свою очередь представитель оккупационной администрации — советник так называемого главы Республики Крым Олег Крючков — заявил о том, что в Армянске якобы подразделения ВС РФ проводят боевое сглаживание с использованием различных боеприпасов.

Напомним, 4 января в оккупированном Крыму прозвучали взрывы и разгорелся пожар. На территории временно оккупированного Крыма были слышны взрывы, а также произошло возгорание в районе мыса Фиолент, что недалеко от Севастополя.

Фокус также писал, что по данным ГУР МО Украины, в оккупированном Крыму Россия разместила носители ядерного оружия. В интервью украинским СМИ 3 января Андрей Черняк рассказал, что в селе Краснокаменка россияне готовили объект "Феодосия-13", где размещаются ядерные боеприпасы.