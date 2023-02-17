В Криму пролунали потужні вибухи: окупанти повідомляють про атаку БПЛА (фото)

Серію "бавовни", за інформацією місцевих пабліків, чітко чули у Севастополі та Балаклаві. Окупаційна адміністрація стверджує, що на Балаклавську ТЕС було здійснено атаку українським безпілотником.

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Вранці 17 лютого в окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає Фокус.

Повідомляється, що перші вибухи пролунали близько 04:00 у Севастополі. Уточнюється, що серію "бавовни" місцеві жителі чули на проспекті Генерала Острякова та в Комишевій бухті. За попередньою інформацією, інцидент стався поряд із військовою частиною ЗС РФ.

Пізніше Telegram-канал "Кримський вітер" уточнив, що вибухи чули не лише у Севастополі, а й у Балаклаві. Співрозмовники стверджують, що вибухова хвиля була настільки потужною, що у людей в квартирах деренчали вікна.

[ + – ] 17 лютого пролунали потужні вибухи у Криму [ + – ] 17 лютого пролунали потужні вибухи у Криму

"Бавовну" у Криму був змушений прокоментувати "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, у Стрілецькій бухті нібито сталася позаштатна ситуація — на списаному і малому протичовновому кораблі, що готується до утилізації, сталася побутова пожежа.

"Протипожежна служба ЧФ та сили МНС оперативно виїхали на місце. Наразі загоряння ліквідовано повністю, залишається задимлення. Постраждалих немає. Попередні причини займання — розетка не витримала навантаження побутового обігрівача", — додав Развожаєв, коментуючи "бавовну" у Севастополі.

Окремо "губернатор" захопленого міста поінформував, що вранці 17 лютого в районі Балаклавської ТЕС було збито українського безпілотника, який нібито спеціально випустили Сили оборони України для удару по енергетичному об'єкту.

"Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі", — резюмував колаборант.

Вранці 17 лютого в ефірі телемарафону журналісти попросили спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната прокоментувати нову "бабовну" у Криму. Офіцер підкреслив, що він не має повноважень реагувати на подібні інциденти, але натякнув, що вибухи в тилу росіян продовжуватимуться.

"Всі очікують бавовну на нашу користь. Що це було (вранці 17 лютого — ред.) — не можу говорити, не маю такого права. Те, що бавовна відбуватиметься і не лише в Криму — це очевидно", — резюмував Ігнат, коментуючи ранкові вибухи у Криму.

Варто зазначити, що в анексованому Криму вже другий день поспіль відбувається масштабна "бавовна". Так, 16 лютого окупаційна влада повідомила про масовану атаку на Севастополь, в якій нібито брали участь до 10 українських безпілотників.

Також повідомлялося, що 16 лютого потужні вибухи пролунали в окупованому Армянську. За попередніми даними, інцидент стався на території військової частини ЗС РФ.