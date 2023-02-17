В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты сообщают об атаке БПЛА (фото)

Серию "бавовн", по информации местных пабликов, отчетливо слышали в Севастополе и Балаклаве. Оккупационная администрация утверждает, что на Балаклавскую ТЭС была совершена атака украинским беспилотником.

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Утром 17 февраля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает Фокус.

Сообщается, что первые взрывы прогремели около 04:00 в Севастополе. Уточняется, что серию "бавовн" местные жители слышали на проспекте Генерала Острякова и в Камышовой бухте. По предварительной информации, инцидент произошел рядом с воинской частью ВС РФ.

Позже Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что взрывы слышали не только в Севастополе, но и Балаклаве. Собеседники утверждают, что взрывная волна была настолько мощной, что у людей в квартирах дребезжали окна.

[ + – ] 17 февраля прогремели мощные взрывы в Крыму [ + – ] 17 февраля прогремели мощные взрывы в Крыму

"Бавовну" в Крыму был вынужден прокомментировать "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в Стрелецкой бухте якобы произошла внештатная ситуация — на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле случился бытовой пожар.

"Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя", — добавил Развожаев, комментируя "бавовну" в Севастополе.

Отдельно "губернатор" захваченного города проинформировал, что утром 17 февраля в районе Балаклавской ТЭС был сбит украинский беспилотник, который якобы специально выпустили Силы обороны Украины для удара по энергетическому объекту.

"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", — резюмировал коллаборант.

Утром 17 февраля в эфире телемарафона журналисты попросили спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната прокомментировать новую "бавовну" в Крыму. Офицер подчеркнул, что у него нет полномочий реагировать на подобные инциденты, но намекнул, что взрывы в тылу россиян будут продолжаться.

"Все ожидают бавовну в нашу пользу. Что это было (утром 17 февраля — ред.) — не могу говорить, не имею такого права. То что бавовна будет происходить и не только в Крыму — это очевидно", — резюмировал Игнат, комментируя утренние взрывы в Крыму.

Стоит отметить, что в аннексированном Крыму уже второй день подряд происходит масштабная "бавовна". Так, 16 февраля оккупационные власти сообщили о массированной атаке на Севастополь, в которой якобы принимали участие до 10 украинских беспилотников.

Также сообщались, что 16 февраля мощные взрывы прогремели в оккупированном Армянске. По предварительным данным, инцидент произошел на территории воинской части ВС РФ.