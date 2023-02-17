В Севастополе второй раз за сутки прогремели взрывы: что произошло

Жители Ленинского района города в соцсетях жаловались на взрывы и звуки очередей стрелкового оружия. Оккупационная власть поспешила внушить севастопольцам, что опасности нет и они слышали звуки военных учений.

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В оккупированном россиянами Севастополе в пятницу, 17 февраля, раздались взрывы. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Крымский ветер".

Местные жители пожаловались на то, что в течение нескольких минут слышали звуки взрывов. Также были слышны звуки стрельбы.

Больше всего звуки беспокоили жителей Ленинского района, который расположен в центральной части Севастополя.

На ситуацию в городе уже отреагировал представитель российской оккупационной администрации — так называемый "мэр" Севастополя Михаил Развожаев.

"Вижу в городских пабликах сообщения о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", — написал Развожаев.

Ситуация в Крыму 17 февраля: что происходит

Утром 17 февраля в Крыму прогремели мощные взрывы.

Первые их них раздались около 04:00 в Севастополе. Звуки местные жители слышали на проспекте Генерала Острякова и в Камышовой бухте. По предварительной информации, тогда инцидент произошел рядом с воинской частью ВС РФ.

Позже Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что взрывы слышали не только в Севастополе, но и Балаклаве. Собеседники утверждают, что взрывная волна была настолько мощной, что у людей в квартирах дребезжали окна.

Оккупационная администрация выдвинула свою версию происшедшего. По словам "мэра" Севастополя Михаила Развожаева, в Стрелецкой бухте якобы произошла внештатная ситуация — на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле случился бытовой пожар.

Напомним, в аннексированном Крыму уже второй день подряд слышатся взрывы. Так, 16 февраля оккупационные власти сообщили о массированной атаке на Севастополь, в которой якобы принимали участие до 10 украинских беспилотников.

Фокус также писал, что 16 февраля мощные взрывы прогремели в оккупированном Армянске. По предварительным данным, инцидент произошел на территории воинской части ВС РФ.