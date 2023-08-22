Могут повторить: в ГУР оценили вероятность объявления всеобщей мобилизации в РФ

Российские власти готовы объявить всеобщую мобилизацию, однако примут решение, учитывая ситуацию на фронте и оценив настроения россиян.

Related video

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что власти РФ готовы снова объявить мобилизацию. Кремль имеет несколько сценариев на будущее, однако опасается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он рассказал порталу "Украинские новости".

По словам Юсова, оценивая возможность всеобщей мобилизации в РФ, разведка основывается на предыдущих событиях: "Мы видели примеры, что возможна. Почему бы не предполагать, что такие сценарии могут повториться?"

Впрочем отметил, что есть целый ряд факторов, которые тормозят объявление массового призыва россиян в ВС РФ. В частности, речь идет об угрозе "внутренних процессов" и опасности дестабилизации. При этом продолжается скрытая мобилизация, в результате которой российская армия ежемесячно пополняется десятью тысячами новобранцев.

Также Юсов объяснил, когда именно Кремль может решиться запустить сценарий: все зависит от ситуации на фронте, а также от "политически-информационной ситуации". Сценарий уже давно "лежит на столе" руководства страны-агрессора и пока его не запускают исключительно из-за "опасений относительно внутренней ситуации".

Мобилизация в РФ: что известно

Согласно сообщениям в росСМИ, всеобщую мобилизацию россиян начнут, ориентировочно, с 25 сентября 2023 года. В частности, в сети опубликовали фотографию приказа, изданного представителем оккупационной власти на Херсонщине Владимиром Сальдо. В документе указано, что будут мобилизовать резервистов и тех, кто получил паспорт России.

Кремль уже объявлял мобилизацию россиян на войну в Украине — это произошло в сентябре 2022 года. При этом власти настаивали, что происходит не общая, а частичная мобилизация. Однако это не помешало россиянам броситься прочь из РФ: бежали через Грузию, Казахстан, Монголию, чтобы избежать призыва в ВС РФ. Тогда удалось пополнить армию на 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Весной-летом 2023 года правительство России приняло ряд законов, которые усложняют побег. В частности, если россиянин получил электронную повестку в специальном приложении, его уже не пропустят через границу. Между тем стало известно, что в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки через СМС: кто не откликнется, получит административное наказание.

Напоминаем, утром 22 августа в Подмосковье было громко: беспилотники атаковали правительственное здание в Красногорске. Хотя российские власти и заявили, что все БПЛА сбиты, в двух аэропортах объявили план "Ковер" и задержали рейсы, которые должны были прибыть с 3 до 5 утра по московскому времени.