Мобилизация в РФ: в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с помощью SMS (фото)

По данным журналистов, в сообщении призывают прийти в военкомат якобы для "уточнения данных" перед осенним призывом, в случае неявки угрожают административным наказанием.

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Военный комиссариат Московского района города Санкт-Петербург прислал студенту, который готовится поступить в магистратуру, повестку. Ее фото опубликовал проект"Идите лесом", который создан для помощи россиянам избежать мобилизации.

"Молодого человека приглашают прибыть в военкомат с 12 по 18 августа. "В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении.

Фото: Twitter

В проекте сообщили, что сообщения и звонки не имеют юридической силы, поэтому их можно смело игнорировать.

По данным издания "Ротонда", такие смс действительно приходят молодым людям, которые получили среднее специальное образование.

"Их ждут, чтобы сверить и уточнить данные о них перед осенним призывом", — рассказал источник издания в районной администрации.

По его словам, смс не является электронной повесткой, то есть к ответственности за неявку привлекать не должны.

"Чиновник предположил, что в военкомате "просто так высказались" или же тот, кто получил сообщение, "что-то неправильно понял", — добавили в издании.

Ранее, 2 августа, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев рассказал, что изменения в законе о мобилизации в России свидетельствуют, что Путин готовится к большой войне.

"Законодательство, которое позволяет Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч людей, свидетельствует о печальной правде: Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне", — утверждает аналитик.

Напомним, что 31 июля американский Институт изучения войны сообщил, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за неделю было совершено не менее 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.