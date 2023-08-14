Мобілізація в РФ: у Санкт-Петербурзі почали розсилати повістки за допомогою SMS (фото)

За даними журналістів, у повідомленні закликають прийти у військкомат нібито для "уточнення даних" перед осіннім призовом, у разі неявки погрожують адміністративним покаранням.

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Військового комісаріату Московського району міста Санкт-Петербург надіслав студенту, який готується вступити до магістратури, повістку. Її фото опублікував проєкт "Йдіть лісом", який створений для допомоги росіянам уникнути мобілізації.

"Молодика запрошують прибути до військкомату з 12 по 18 серпня. "У разі неявки щодо Вас може бути порушено справу про адміністративне правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter

У проєкті повідомили, що повідомлення та дзвінки не мають юридичної сили, тому їх можна сміливо ігнорувати.

За даними видання "Ротонда", такі смс справді приходять молодим людям, які здобули середню спеціальну освіту.

"Їх чекають, щоб звірити й уточнити дані про них перед осіннім призовом", — розповіло джерело видання в районній адміністрації.

За його словами, смс не є електронною повісткою, тобто до відповідальності за неявку притягати не повинні.

"Чиновник припустив, що у військкоматі "просто так висловилися" або ж той, хто отримав повідомлення, "щось неправильно зрозумів", — додали у виданні.

Раніше, 2 серпня, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв розповів, що зміни в законі про мобілізацію в Росії свідчать, що Путін готується до великої війни.

"Законодавство, яке дозволяє Кремлю посилати на війну ще сотні тисяч людей, свідчить про сумну правду: Володимир Путін не шукає виходу зі своєї катастрофічної війни в Україні, а готується до ще більшої війни", – стверджує аналітик.

Нагадаємо, що 31 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за тиждень було здійснено щонайменше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.