Мобілізація в РФ: росіяни та кримчани масово підпалюють військкомати, — ISW (відео)

За даними американських аналітиків та російських журналістів, Росією та на окупованій території України прокотився цілий "флешмоб" із застосуванням коктейлів Молотова. Військкомати горіли у Петербурзі та Можайську, а у Підмосков'ї у будівлю кинули вибухівку.

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Громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 31 липня.

Зокрема, повідомляється, що спроби підпалу мали місце в Архангельській області, Казані, а також окупованій Феодосії.

Де в Росії палили військкомати

Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за минулий тиждень було здійснено щонайменше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.

У Підмосков'ї два 80-річні пенсіонери підпалили військкомати. Вони кинули невідомі предмети до будівлі військкомату в Подільську, що призвело до вибуху.

У Калузі 77-річна пенсіонерка кинула коктейль Молотова у військкомат і погрожувала підірвати гранату, якої насправді вона не мала, коли її намагалися затримати.

У Петербурзі чоловік кинув щонайменше два коктейлі Молотова до входу військкомату Центрального району.

У Можайську 45-річна жінка підпалила військкомат. Вона стверджує, що їй погрожували оформити кредит на її ім'я, і щоб запобігти цьому, її вмовили підпалити будівлю.

У Казані за спробу підпалу військкомату було затримано 23-річну дівчину. Вона кинула запальну суміш у двері.

В Архангельській області 76-річний чоловік кинув у будівлю коктейль Молотова, але пожежі не сталося.

В Омську 21-річна студентка спробувала підпалити військкомат після спілкування з телефонними шахраями

В окупованій Феодосії поліція затримала 51-річну жінку, яка біля території військкомату розбила об асфальт пляшку із запальною сумішшю та спробувала втекти.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня у столиці Росії бізнес-центр "Москва-Сіті" атакували дрони. Раніше, 30 липня, цей же будинок був атакований БПЛА невідомого походження.