Мобилизация в РФ: СМИ сообщили, что "охота" за призывниками начнется уже в сентябре

Российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию после дня единого голосования. При этом в армию могут призвать ранее неприкасаемых — работников службы охраны и охранников в колоний.

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Украинская разведка предупредила, что в РФ готовятся к старту всеобщей мобилизации. Между тем в сети опубликовали, когда именно россиян начнут призывать в ряды ВС России. Об этом написали в российском медиа BRIEF.

Возможная дата начала всеобщей мобилизации в РФ — 25 сентября 2023 года, говорится в публикации. То есть старт нового набора россиян в армию — через две недели после дня единого голосования 10 сентября.

Авторы сообщения указывают, что будут мобилизовать три категории граждан:

резервисты, повторно получившие гражданство РФ;

резервисты, получившие гражданство РФ в период с 2000 по 2020 гг;

служащие МВД, МЧС, ФСО (Федеральной службы охраны) и "ФСИН" ("Федеральная служба исполнения наказаний").

Отметим, о новой волне мобилизации в России 18 августа предупредил представитель ГУР Минобороны Украины Сергей Юсов. После так называемой "частичной мобилизации", которую объявили осенью 2022 года, россиян привлекали в армию скрыто, потому что боялись возможных беспорядков. Благодаря таким скрытым процессам удавалось ежемесячно пополнять ряды ВС РФ около 20 тыс. человек.

Пока нет официального подтверждения даты всеобщей мобилизации в РФ. Однако 18 августа в украинском паблике "Херсон без фейков" опубликовали документ, который, как утверждают, получили с временно оккупированной территории Херсонской области.

Документ — якобы указ т.н. "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо. В первом же абзаце указано, что 25 сентября 2023 года в регионе начнут проводить мероприятия по мобилизации населения в ряды ВС РФ. Мобилизовать людей с гражданством России, которые являются резервистами. Также будут искать технику для российской армии. Все мероприятия якобы будут проводить на средства оккупированной части области.

Документ о всеобщей мобилизации на оккупированных территориях

Отметим, на сайте оккупационной администрации Херсонщины на момент публикации статьи указа не было. В Telegram-канале Сальдо в крайнем сообщении говорится о запрете использования всех беспилотников — о мобилизации пока ни слова.

Сайт оккупационной администрации т.н. части Херсонской области Фото: Скриншот

Напоминаем, накануне, 17 августа, произошли массовые беспорядки в одной из национальных республик РФ — в Дагестане. Причина беспорядков — перебои с электричкой и водой, которые продолжаются несколько недель подряд.

Между тем утром 18 августа неизвестный беспилотник влетел в здание в Москве: на месте попадания ярко вспыхнуло и задымило.