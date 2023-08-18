Мобилизация в РФ: СМИ сообщили, что "охота" за призывниками начнется уже в сентябре
Российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию после дня единого голосования. При этом в армию могут призвать ранее неприкасаемых — работников службы охраны и охранников в колоний.
Украинская разведка предупредила, что в РФ готовятся к старту всеобщей мобилизации. Между тем в сети опубликовали, когда именно россиян начнут призывать в ряды ВС России. Об этом написали в российском медиа BRIEF.
Возможная дата начала всеобщей мобилизации в РФ — 25 сентября 2023 года, говорится в публикации. То есть старт нового набора россиян в армию — через две недели после дня единого голосования 10 сентября.
Авторы сообщения указывают, что будут мобилизовать три категории граждан:
- резервисты, повторно получившие гражданство РФ;
- резервисты, получившие гражданство РФ в период с 2000 по 2020 гг;
- служащие МВД, МЧС, ФСО (Федеральной службы охраны) и "ФСИН" ("Федеральная служба исполнения наказаний").
Отметим, о новой волне мобилизации в России 18 августа предупредил представитель ГУР Минобороны Украины Сергей Юсов. После так называемой "частичной мобилизации", которую объявили осенью 2022 года, россиян привлекали в армию скрыто, потому что боялись возможных беспорядков. Благодаря таким скрытым процессам удавалось ежемесячно пополнять ряды ВС РФ около 20 тыс. человек.
Пока нет официального подтверждения даты всеобщей мобилизации в РФ. Однако 18 августа в украинском паблике "Херсон без фейков" опубликовали документ, который, как утверждают, получили с временно оккупированной территории Херсонской области.
Документ — якобы указ т.н. "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо. В первом же абзаце указано, что 25 сентября 2023 года в регионе начнут проводить мероприятия по мобилизации населения в ряды ВС РФ. Мобилизовать людей с гражданством России, которые являются резервистами. Также будут искать технику для российской армии. Все мероприятия якобы будут проводить на средства оккупированной части области.
Отметим, на сайте оккупационной администрации Херсонщины на момент публикации статьи указа не было. В Telegram-канале Сальдо в крайнем сообщении говорится о запрете использования всех беспилотников — о мобилизации пока ни слова.
Напоминаем, накануне, 17 августа, произошли массовые беспорядки в одной из национальных республик РФ — в Дагестане. Причина беспорядков — перебои с электричкой и водой, которые продолжаются несколько недель подряд.
Между тем утром 18 августа неизвестный беспилотник влетел в здание в Москве: на месте попадания ярко вспыхнуло и задымило.