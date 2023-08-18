Из "Москва-Сити" эвакуировали более 2 тысяч человек: что произошло (фото, видео)

В РосСМИ сообщают, что эвакуация из комплекса произошла якобы из-за фейкового сообщения об атаке БПЛА. В "Москву-Сити" отправили несколько пожарных машин.

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В столице Российской Федерации из комплекса "Москва-Сити" эвакуировали около двух тысяч человек из-за фейкового сигнала об атаке беспилотников. Об этом сообщило российское медиа Mash.

"В администрацию башен на набережной В и С поступил звонок о скором прилете дрона-камикадзе. Из первой высотки вывели около 2000 человек. Решение об эвакуации второй башни пока не принято", — говорилось в сообщении.

Отметили, что сообщение об атаке БПЛА было фейковым. В частности, оно появилось после публикации в Telegram-каналах видео со "стаей" беспилотников, которая двигалась в сторону Москвы.

В медиа Shot рассказали, что сообщение о "прилете беспилотника" было анонимным. К "Москва-Сити" подъехали несколько пожарных машин и спасателей, однако ничего не случилось.

Атака беспилотников на Москву

Около 4 утра 18 августа в Москве взорвался беспилотник. Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что дрон сбила система ПВО в районе Краснопресненской набережной. Обломки БПЛА повредили строения "Экспоцентра", площадь обрушения составляла около 30 квадратных метров. Крыша и фасад восьмого павильона "Экспоцентра" получили повреждения.

Кроме этого ночью ввели ограничения на полеты во "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском" из-за угрозы ударов БПЛА. В аэропорту "Внуково" отложили шесть вылетов, восемь прилетов и перенаправили семь рейсов в запасные аэропорты.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что представители посольства РФ в Республике Южной Африки опубликовали лицемерное заявление о том, что в прошлом Россия и Украина разделяли "общие ценности и стремились к общим целям".