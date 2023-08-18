Дипломаты обвинили мецената Джорджа Сороса и Госдеп США во вмешательство в личные дела Украины, заявив, что ранее Киев и Москва были "объединены общими ценностями". Публикацию посольство сопроводило снимком антивоенного марша в Москве, который проводила оппозиция в 2014 году.

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Представители посольства Российской Федерации в Республике Южной Африки опубликовали лицемерное заявление в своих социальных сетях. Они заявили, что в прошлом Россия и Украина разделяли "общие ценности и стремились к общим целям". Об этом стало известно из страницы посольства РФ в Twitter.

Данное заявление было сопровождено изображением с антивоенного митинга, который состоялся в Москве в 2014 году.

Посольство РФ в ЮАР опубликовало в своем Twitter-аккаунте сообщение, в котором заявляется, что "до вмешательства Джорджа Сороса и Государственного департамента США с финансовой поддержкой нацизма и ультранационализма в Украине, наши страны пользовались общими ценностями, религиозными и культурными традициями, а также стремлением к миру, дружбе и согласию".

Пост посольства РФ

Как сообщает издание "Медуза", в своем посте Посольство Российской Федерации в ЮАР в качестве иллюстрации использовало фотографию, сделанную агентством AFP, с антивоенного марша, организованного против военных действий в Украине и аннексии Крыма, который прошел в Москве 15 марта 2014 года.

Полное фото

"На общей фотографии можно увидеть два баннера, которые держат в начале колонны, – "Путин, хватит врать, воевать и воровать" и "Руки прочь от Украины". Один из тех, кто возглавляет колонну – политик Борис Немцов, которого менее чем через год убьют на Большом Москворецком мосту", – пишет издание.

Напомним, что Посольство РФ в Швеции прокомментировало обстрел российскими крылатыми ракетами гражданского шведского завода SFK в Луцке. Объяснили, что цель была "легитимной" и все "законно".