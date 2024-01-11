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Воєнний фокус Російсько-українська війна Часткова мобілізація в Росії

"Він нічого не досяг": генерал відповів, чи почне Путін масову мобілізацію в Росії (відео)

ЗС РФ, мобілізація в Росії, мобілізація в РФ, російська армія
Фото: РИА Новости | Ілюстративне фото

Український генерал Микола Маломуж пояснив, що лідер РФ хоче показати результати на фронті, але може похизуватись лише втратами. Прихована мобілізація не дала бажаного Кремлем ефекту.

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Кремль стикнувся з проблемою: прихована мобілізація не принесла бажаного результату, а відкриту в Росії провести не можуть. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 11 січня заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж.

"У РФ мобілізаційні ресурси не безмежні. Багато аналітиків кажуть, що так, безмежні. Я просто знаю Росію та її можливості", — зазначив він.

Генерал підтвердив, що росіяни могли "нахапати" усіх в армію. Проте модель прихованої мобілізації, яку вже випробувала країна-агресорка, не дала бажаного ефекту. За 2023 рік увесь мільйон осіб, який ЗС РФ вдалося призвати, був "знецінений" на фронті.

Маломуж наголосив, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити до 90% особового складу російських професійних частин. Ті ж, кого зараз набирають у ворожі війська, не мають належної підготовки та злагодження. Ефективно воювати вони не готові.

Український генерал розповів, що на основні напрями Росія кидає ще більш-менш професійних бійців, проте і ті не виконують поставлені задачі. 2023 рік став для окупантів провальним, а цього року країна-агресорка вже не здатна провести системні зміни.

Після виборів у РФ, на думку Маломужа, розпочати мобілізацію у РФ також не наважаться. На заваді стануть "величезні втрати", адже у суспільстві почали помічати кількість загиблих в Україні.

Це створює загрозу для російського президента Володимира Путіна. Політик хоче продемонструвати досягнення на передовій, але замість результатів може похизуватись хіба що втратами.

"Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів — це для нього величезна дестабілізація. Вийде, що він нічого не досяг, програє на полі бою, і на цьому фоні підготувати якусь масову мобілізацію — це буде дуже складно", — підкреслив генерал.

Коментар Миколи Маломужа (про мобілізацію в Росії — з 6:43)

Нагадаємо, дружини російських окупантів звернулись з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. У Держдумі РФ відповіли, що їхня служба триватиме до завершення війни.

В ISW інформували, що в Росії для покриття втрат в Україні вирішили полегшити процедуру надання громадянства. Тепер мігранти та іноземці зможуть отримати паспорт РФ лише за місяць. Єдина умова — долучитись до війська.