Близько 400 тис. росіян можуть мобілізувати навесні після указу Путіна (відео)

Лідер міжнародного руху "Говорите громче!" Андрій Сідельніков заявив, що зазначена цифра набору близько мільйона солдатів, з якою сам керівник РФ не буде рахуватися аби досягнути своїх цілей проти України.

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Після 17 березня 2024 року буде третя хвиля мобілізації в Росії, під час якої планують набрати 350-450 тис. громадян РФ. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив лідер міжнародного руху "Говорите громче!" Андрій Сідельніков.

Він впевнений, що у цьому ніяких сумнівів немає. На думку керівника руху, очільнику Кремля Володимиру Путіну доведеться оголосити проведення часткової мобілізації.

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"Сьогодні затикають дірки ще іноземцями та в’язнями", – пояснив Сідельніков.

В ефірі він звернув увагу на те, що російські війська не просуваються територією України. На його думку, наступ окупантів захлинувся, адже РФ кидає на війну значну частину ресурсів, а вагомих результатів так й немає.

Саме навесні, як вважає лідер міжнародного руху "Говорите громче!", орієнтовно 350-450 тисяч громадян РФ мобілізують. З його слів, в указі Путіна зазначена цифра набору близько мільйона солдатів, з якою сам керівник РФ не буде рахуватися аби досягнути своїх цілей проти України.

"Якщо вони загинуть, це супутні збитки. Саме тому ця цифра прописана в указі", – розповів Андрій Сідельніков.

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Мобілізація в Росії

У грудні 2023 року очільник Кремля підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців збройних сил РФ на майже 170 тисяч. Документ опублікований на порталі правової інформації.

Штатна чисельність збройних сил РФ, згідно документа, встановлюється на рівні 2 209 130 осіб, серед них — 1 320 000 військовослужбовців. При цьому проведення мобілізації не передбачено. У Міноборони РФ прокоментували, що збільшення кількості військ реалізується поетапно шляхом набору контрактників.

Нагадаємо, у грудні російські ЗМІ повідомили, що Путін встановив для ЗС РФ нові терміни захоплення Авдіївки. Із попереднім завданням — окупувати місто до грудня — війська Росії не упоралися. Тепер дату відсунули, а мобілізовані росіяни стріляють собі в ноги, щоб не йти на штурм.