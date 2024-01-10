"Не надо их слушать": в Госдуме РФ отказались возвращать мобилизованных россиян женам

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что все военнообязанные РФ должны быть готовы в любое время отправиться на войну.

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В Государственной думе РФ ответили женам российских мобилизованных, которые требовали вернуть их мужей домой с войны в Украине. Так, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что все мобилизованные продолжат службу до окончания боевых действий. Об этом он рассказал российскому изданию "Фонтанка".

По словам Картаполова, нет никакой необходимости никого распускать.

"Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации", — сказал Картаполов.

По его словам, все военнообязанные РФ должны быть готовы в любое время отправиться на войну. Он также отметил, что сейчас нет необходимости во всеобщей мобилизации в России и в ближайшее время не предвидится. Однако роспуск отслуживших год мобилизованных и набор на их место других неразумен.

Картаполов заявил, что все мобилизованные оккупанты уже стали "профессионалами".

"И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги", — сказал он.

Ранее сообщалось, что оккупанты вербуют в свое "элитное подразделение" больных жителей Мариуполя. Жителей в оккупации приглашают на контракт в российское войско даже в стенах больниц. Потенциальных бойцов сразу заманивают миллионными выплатами за пополнение статистики Генштаба ВСУ.

Также аналитики ISW сообщили, что в РФ мобилизуют мигрантов и иностранцев для восстановления потерь. Российские политики решили, что будут посылать мигрантов воевать в Украину. Для этого пытаются заинтересовать потенциальных бойцов — предлагают паспорт РФ их женам и детям.