Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Частичная мобилизация в России

Оккупанты вербуют в свое "элитное подразделение" больных жителей Мариуполя: что обещают (фото)

ВС РФ, российская армия, российские солдаты, российские военные, российские оккупанты
Фото: Getty Images | Российские оккупанты подыскивают новых бойцов в больницах оккупированного Мариуполя (иллюстративное фото)

Жителей оккупации приглашают на контракт в российское войско даже в стенах больниц. Потенциальных бойцов сразу заманивают миллионными выплатами за пополнение статистики Генштаба ВСУ.

Related video

Российские оккупанты пошли дальше в милитаризации больниц. Теперь рядом с большинством кабинетов узких специалистов висит реклама одного из подразделений вражеской армии. Деталями 8 января поделился советник городского головы Мариуполя в Донецкой области Петр Андрющенко.

"Милитаризация больниц в Мариуполе. Не только, как госпитали. Но уже как пункты вербовки в российскую армию", — написал он.

Каскад, подразделение Каскад, МВД РФ Каскад, контракт Каскад, Мариуполь, Мариуполь сегодня, Мариуполь сейчас, новости Мариуполя, новости Мариуполя, новости Мариуполь, оккупация Fullscreen
Рекламный плакат российских оккупантов в больнице Мариуполя
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

На фото видно, что рекламируется служба по контракту в "элитном подразделении" вражеского МВД в так называемой "ДНР". Захватчики предлагают больным жителям Мариуполя "приближать победу" в составе "Каскада".

Оккупантам по контракту обещают:

  • зарплату от 240 тысяч рублей;
  • расчет выслуги как месяц за три;
  • выплату 3 миллионов за ранение и 5 миллионов рублей за гибель;
  • "всестороннее обеспечение";
  • "качественную" подготовку под руководством "инструкторов-практиков".

"Служба среди лучших", — указано на плакате.

Каскад, подразделение Каскад, МВД РФ Каскад, контракт Каскад, Мариуполь, Мариуполь сегодня, Мариуполь сейчас, новости Мариуполя, новости Мариуполя, новости Мариуполь, оккупация Fullscreen
Рекламный плакат российских оккупантов в больнице Мариуполя
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, в Мариупольском городском совете показали, какими на самом деле являются якобы восстановленные оккупантами дома. Жители города вынуждены жить в полуразрушенных квартирах.

Ранее Петр Андрющенко информировал, что ВСУ уничтожили недостроенный мост российских захватчиков под Мариуполем. Враг строил железнодорожный мост, который должен был стать частью сообщения захваченного города с РФ.