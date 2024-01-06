Иллюзия ремонта: в Мариуполе показали, как "восстанавливают" дома (видео)

В Мариупольском городском совете говорят, что внутри дома непригодны для проживания. В частности, в одном из домов после такого "ремонта" прорвало внутренние коммуникации и затопило отремонтированный фасад.

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В Мариуполе оккупанты восстанавливают дома только снаружи. Они ремонтируют для хорошей картинки только фасады, впрочем дома и в дальнейшем остаются в аварийном состоянии. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты делают фасады домов, а вот за ними открывается скрытая реальность", — говорится в сообщении.

В частности, оккупационные власти не проводят никаких ремонтов внутри многоквартирных домов, там даже не заменяют коммуникации.

Некоторые жители Мариуполя показали, в каком состоянии сдают в эксплуатацию помещения, вроде бы готового для жизни.

Один из таких домов находится на проспекте Мира, 42. Уже вскоре после ремонта в нем прорвало внутренние коммуникации, в результате чего был затоплен отремонтированный фасад.

В Мариупольском городском совете говорят, что жители продолжают жить в полуразрушенных квартирах.

Это уже не первый раз, когда оккупанты только делают вид, что восстанавливают разрушенное помещение. К примеру, ранее в городском совете рассказывали, что жителям в аварийном доме только поменяли окна и установили трубы. Несмотря на это, помещение осталось практически уничтоженным и не пригодным для проживания.

Отмечалось, что таким образом только "отмываются деньги", ведь компании получают средства за ремонт и отчитываются о якобы выполненных работах, которых на самом деле не делали.

Жители одного из "отремонтированных" домов на ул. Металлургов рассказывали, как подрядная организация покинула дом, не завершив ремонтов. Из-за того, что они не установили даже двери, квартиры начали разграблять мародеры.

Фото: Мариупольский городской совет Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, в Италии планируют провести выставку на которой будут рассказывать о "расцвете" Мариуполя после захвата его россиянами и работу оккупационной власти. Проводить мероприятие будут 20 апреля при поддержке российского посольства. В МИД Украины назвали такое мероприятие провокацией и уже подготовят официальное обращение в Рим.

Также в конце декабря в Мариупольском городском совете рассказали, как в оккупированном городе героизируют российских военных. В честь погибших в школах ставят мемориальные таблички и памятники.