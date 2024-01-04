В Италии проведут выставку о "расцвете" Мариуполя после оккупации: в МИД отреагировали

Организаторы планируют провести мероприятие 20 января. На нем будут рассказывать о результатах работы оккупационных властей после захвата города. В украинском МИД назвали событие "провокацией" и заявили, что обратились к итальянскому правительству.

Related video

В итальянском городе Модена планируют провести выставку "Мариуполь. Возрождение после войны" на которой планируют рассказывать о "стремительном процессе восстановления" города. Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице мероприятия.

Запланировано, что состоится мероприятие 20 января. Организует его "Культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья" совместно с российским посольством.

На странице в описании мероприятия организаторы называют Мариуполь "городом-мучеником бандитской оккупации", которое длилось якобы восемь лет. На выставке планируют рассказать о результатах работы новой оккупационной власти города, после его захвата.

Отмечается, что участие в мероприятии будет принимать президент Ассоциации Лука Росси, генеральный консул РФ Дмитрий Штодин и итальянский представитель Международного движения русофилов (МИР) Элизео Бертоласи.

Фото: Скриншот

Реакция Мариупольского городского совета

В Мариупольском городском совете отметили, что с помощью такой выставки Россия пытается показать, что они якобы спасли город, а все свои преступления переложить на Украину. Они назвали мероприятие провокацией и попыткой манипуляции.

По словам мэра Мариуполя, Италия, как и другие страны Евросоюза, осудила вторжение России в Украину. Следовательно, они направили соответствующие обращения в украинский МИД, украинское посольство в Италии, мэру Модени и представителю итальянского правительства в Украине, чтобы не допустить проведения выставки.

Важно

Последствия оккупации: в Мариуполе скорые отказываются ехать к людям, — горсовет

Также в мэрии напомнили, что во время полномасштабного вторжения оккупанты заблокировали город уничтожили 90% критической инфраструктуры, и практически полностью разрушили жилые дома.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов погибло большое количество местных жителей, среди которых были и дети.

Реакция МИД Украины

На событие, которое планируют организовать в Италии, уже отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко. Он рассказал изданию NV, что запланированная выставка является провокацией. Кроме того, Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в столице Италии подготовить официальное обращение.

Он отметил, что Украина ожидает соответствующую реакцию, ведь Италия официально поддерживает Украину и ее территориальную целостность.

Напомним, в Мариуполе оккупанты пытаются героизировать военных, которые захватили и разрушили город. Для этого они устанавливают в школах в честь погибших оккупантов мемориальные доски и памятники.