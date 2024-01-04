В Італії проведуть виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації: у МЗС відреагували

Організатори планують провести захід 20 січня. На ньому розповідатимуть про результати роботи окупаційної влади після захоплення міста. В українському МЗС назвали подію "провокацією" та заявили, що звернулися до італійського уряду.

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В італійському місті Модена планують провести виставку "Маріуполь. Відродження після війни" на якій планують розповідати про "стрімкий процес відновлення" міста. Відповідна інформація опублікована на Facebook-сторінці заходу.

Заплановано, що відбудеться захід 20 січня. Організовує його "Культурна асоціація "Росія Емілія-Романья" спільно із російським посольством.

На сторінці в описі заходу організатори називають Маріуполь "містом-мучеником бандитської окупації", яке тривало начебто вісім років. На виставці планують розповісти про результати роботи нової окупаційної влади міста, після його захоплення.

Зазначається, що участь у заході братиме президент Асоціації Лука Россі, генеральний консул РФ Дмитро Штодін та італійський представник Міжнародного руху русофілів (МІР) Елізео Бертоласі.

Фото: Скриншот

Реакція Маріупольської міської ради

У Маріупольській міській раді зазначили, що за допомогою такої виставки Росія намагається показати, що вони начебто врятували місто, а всі свої злочини перекласти на Україну. Вони назвали захід провокацією та спробою маніпуляції.

За словами мера Маріуполя, Італія, як і інші країни Євросоюзу, засудила вторгнення Росії в Україну. Відтак, вони направили відповідні звернення до українського МЗС, українського посольства в Італії, мера Модени та представника італійського Уряду в Україні, аби не допустити проведення виставки.

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Також у мерії нагадали, що під час повномасштабного вторгнення окупанти заблокували місто знищили 90% критичної інфраструктури, та практично повністю зруйнували житлові будинки.

Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів загинула велика кількість місцевих мешканців, серед яких були і діти.

Реакція МЗС України

На подію, яку планують організувати в Італії, вже відреагував представник МЗС України Олег Ніколенко. Він розповів виданню NV, що запланована виставка є провокацією. Окрім того, Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в столиці Італії підготувати офіційне звернення.

Він наголосив на тому, що Україна очікує відповідну реакцію, адже Італія офіційно підтримує Україну та її територіальну цілісність.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти намагаються героїзувати військових, які захопили та зруйнували місто. Для цього вони встановлюють у школах на честь загиблих окупантів меморіальні дошки та пам’ятники.